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Вчера, 24 августа, возле села Яланец Винницкой области горел локомотив ТУ-179 пригородного поезда, сообщает пресс-служба ГосЧС.

«По прибытию к месту вызова дежурный караул Государственной пожарно-спасательной части города Бершадь установил, что пламенем охвачен локомотив. Машинист поезда вовремя среагировал на чрезвычайное происшествие и отцепил три вагона, где находилось 25 пассажиров. Резервный локомотив из города Гайворон транспортировал пассажиров к месту назначения (ст. Рудница)», – говорится в сообщении.

В ГосЧС отметили, что спасатели локализовали пожар в 19:24, а ликвидировали в 19:53.
ForUm

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