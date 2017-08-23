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Ситуация с украинцами, которых российские спецслужбы намеревались использовать для совершения терактов на территории РФ для дальнейшей дискредитации Украины, могла иметь серьезные негативные последствия не только для Украины, но и в целом для европейской безопасности. Такое мнение выразил глава СБУ Василий Грицак на встрече с журналистами в Киеве, сообщает Интерфакс-Украина.

«Эта информация имеет чрезвычайную важность, как мы считаем, поскольку она касается не только Украины, но и могла иметь катастрофические последствия для европейской безопасности», - сказал глава СБУ.

Грицак обратил внимание, что в упомянутом недавнем случае российские спецслужбы фактически готовили провокацию. «Скорее всего, это наше допущение. Должен был быть обязательно какой-то большой теракт или диверсия со значительными жертвами, а во всех последующих местах могли быть найдены взрывчатка или «закладки», химические вещества, которые должны были бы быть аналогичными тем, которые могли найти на дне рюкзаков (у украинцев, - ред.)», - рассказал глава СБУ.

В ведомстве отметили, что украинцы, которых пыталась использовать ФСБ, должны были быть обвинены не только в терактах: в одной из инструкций «речь идет об уничтожении человека якобы по заказу прокурора Самарской области».

Глава СБУ подчеркнул, что спецслужбы РФ как минимум две группы направили в Россию для «отработки спектакля возможной подготовки украинскими гражданами - АТОшниками диверсий и терактов на территории Российской Федерации».

«Мы не убеждены, что мы взяли всех членов группы. Мы задержали человека, зовут его Игорь, и он подтвердил, что играл роль куратора группы, которая выезжала в Россию», - сказал Грицак.

По приблизительным данным, рассказал он, около 2 млн украинцев находятся на территории РФ как люди, выехавшие на заработки.

«Мы проводим контрразведывательную работу после их возвращения, проводим так называемые контрразведывательные опросы, и мы поражены количеством вербовочных подходов к простым украинцам: не обязательно это должны быть квалифицированные работники… мы поражены количеством вербовочных подходов и задачами, которые ставит перед ними РФ», - добавил Грицак.

Он обратился к украинцам: «Россия ведет активное агентурное проникновение в Украину. Я обращаюсь к украинцам, прошу: пожалуйста, это неправильно - сейчас ехать на заработки в Россию. Я пойму нашего гражданина, который поедет на заработки в Польшу, страны Балтии, Европу, но не в Россию…».

По его словам, люди, которые едут на заработки в РФ, могут быть «явно или вслепую использованы для постановок российских спецслужб».
ForUm

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