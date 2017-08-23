Национальный банк Украины отменяет последние ограничения на выдачу средств с банковских счетов.

«Национальный банк продолжает ослаблять антикризисные ограничения на валютном рынке, которые потеряли свою эффективность и актуальность и смягчение которых не повлияет на состояние валютного рынка. Очередные послабления касаются как валютных операций населения и бизнеса, так и деятельности банков на межбанковском валютном рынке», - сообщает пресс-служба НБУ.

Так, физические лица смогут получать наличные в иностранной валюте или банковские металлы с текущих и депозитных счетов через кассы и банкоматы без ограничений по сумме.

Напомним, с сентября прошлого года действовал лимит, согласно которому один клиент в сутки мог получить не более 250 тыс. грн в эквиваленте.

«Сейчас Нацбанк считает возможным полностью убрать такое ограничение, учитывая существенное улучшение ликвидности банковской системы в иностранной валюте и стабилизацию валютного рынка. В то же время такое решение должно способствовать дальнейшему восстановлению доверия вкладчиков к банкам», - отметили в НБУ.

Национальный банк либерализует подход к сберегательным (депозитным) сертификатам на предъявителя. Так, снимается запрет на их выпуск, действовавший до сих пор, и отменяется требование погашать их только путем перечисления средств на счет владельца сертификата или предъявителя. В дополнение для депозитных сертификатов в иностранной валюте убирается требование к минимальному сроку размещения, который должен составлять не менее шести месяцев.

В то же время, НБУ добавил в перечень исключений из запрета на досрочное погашение кредитов и займов перед иностранными кредиторам случаи, когда в состав акционеров нерезидента-кредитора, которому осуществляется досрочное погашение, входит иностранное государство или иностранной банк. Эта иностранное государство должно принадлежать к странам, имеющим официальную рейтинговую оценку не ниже категории А, подтвержденную в бюллетене одной из ведущих мировых рейтинговых компаний (Fitch Ratings, Standard & Poor's, Moody's).

Для банков Нацбанк упростил расчет ежедневного лимита покупки валюты в собственную позицию в разрезе операций на условиях тод, спот и форвард. Нововведение направлено на стимулирование форвардных операций и дальнейшее развитие инструментов хеджирования валютных рисков.

Указанные шаги по валютной либерализации предусмотрены постановлением правления Национального банка от 22 августа 2017 №81 «О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 13 декабря 2016 № 410». Они вступают в силу с 24 августа 2017 года.