Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили в Ивано-Франковске взрывное устройство под пешеходным мостом через реку Быстрица-Солотвинская, сообщает пресс-центр СБУ.

«На телефон доверия Управления СБ Украины в Ивано-Франковской области поступило сообщение от местного жителя о замеченном подозрительном предмете под пешеходным мостом в областном центре через реку Быстрица-Солотвинская в село Загвиздя», – говорится в сообщении.

В СБУ отметил, что следственно-оперативная группа милиции, которая выехала на место происшествия, обнаружила предмет, похожий на тротиловую шашку с взрывным механизмом.

Взрывотехники обезвредили опасную находку на месте, взорвав ее.

Решается вопрос об открытии уголовного производства, в рамках которого будет назначен ряд экспертиз и установлены обстоятельства происшествия.

СБУ выразила благодарность гражданам за все сообщения, поступающие на «горячую линию», и призвала быть бдительными.