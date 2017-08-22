Кабинет Министров Украины в рамках продолжения программы поддержки украинского образования закладывает в проект бюджета на 2018 году дальнейшее увеличение заработных плат учителям на 25%. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время проверки работы Центра предоставления административных услуг в Киеве, сообщили ForUm’у в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

«Мы должны обеспечить дальнейшее повышение зарплаты украинским учителям. Поэтому в бюджете на следующий год будет очередное повышение - в рамках 25%. Это то, за что мы должны бороться», - сказал Гройсман.

Он также добавил, что правительство начинает программы модернизации обучения, и начинает с первых-третьих классов. «Хотим укомплектовать эти классы техническими средствами для развития детей», - сказал глава правительства.

Напомним, с 2017 года Кабинет Министров Украины повысил зарплаты учителям почти на 50%.