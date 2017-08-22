Вчера, 21 августа, пожар почти полностью уничтожил село Новокаменка Бахмутского района Донецкой области. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

«Огонь принес еще одну беду в Донецкую область: около 14 часов практически полностью уничтожил село Новокаменка Бахмутского района – из 5 домов в населенном пункте дотла сгорели 4, во дворе пятого дома огнем поврежден сарай, автомобиль, погорели куры», – отметил он.

По словам Жебривского, село расположено вдоль трассы, ведущей на Лисичанск. «Или кто-то бросил окурок, или трава вдоль трассы загорелась по другой причине, но огонь перекинулся на лесополосу, распространялся со страшной силой – люди не успели спохватиться, как начали гореть дома. Каменные здания вспыхнули, как спички - люди выбегали из них, кто в чем был. Лишь чудом никто не пострадал», – подчеркнул глава ОВГА.

«Шестеро погорельцев нашли убежище у родственников в соседних поселках. Одной семье из четырех человек идти некуда, поэтому дал задание председателю Бахмутской РГА Владимиру Боханова найти людям квартиры. Как он мне доложил, семью (78-летнюю женщину, 58-ми и 55-летнего мужчину и его жену и 29-летнего сына) разместили в общежитии ГП «Артемсоль». Приют для них временный, завтра утром будем решать, где их разместить на длительное время. Пока погорельцам доставили продукты и одежду», – подытожил он.