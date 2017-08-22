Из морского порта города Балтимор в США была отправлена в Украину первая партия американского энергетического угля для нужд ПАО «Центрэнерго», сообщает посольство Украины в США на своей странице в Facebook.

Отмечается, что в церемонии отправки приняли участие посол Украины в США Валерий Чалый, заместитель министра торговли США Исраэль Эрнандес, помощник Министра энергетики США по международным вопросам Уэлс Гриффит и руководство компании XCoal.

«Посольство продолжает работу с американскими партнерами для обеспечения большей энергетической безопасности нашей страны, повышения стабильности функционирования энергетического сектора, а также содействия притоку иностранных инвестиций в украинскую экономику», – сказано в сообщении.

Напомним, ранее Президент Петр Порошенко заявлял, что Украина закупит минимум 2 миллиона тонн американского угля.

Планируется, что XCoal Energy осуществит поставки в Украину 700 тысяч тонн угля антрацитовой группы до конца этого года.