Ракетный эсминец ВМС США John S. McCain столкнулся с торговым судном близ берегов Малайзии. Об этом сообщила пресс-служба Седьмого флота.
Столкновение произошло около 06:24 JST (00:24 по Киеву), когда эсминец направлялся в порт Сингапура, передает 112 Украина.
По предварительным данным, судно получило повреждения в районе кормы. Ведутся поисково-спасательные операции при содействии местных властей.
Позже стало известно, что после столкновения пропавшими числятся 10 моряков.
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