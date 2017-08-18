С 1 октября уменьшены соцнормативы потребления газа населением, сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

Так, на новый отопительный сезон 2017/18 гг. - с 1 октября 2017 – при расчете размера субсидии будут учтены доходы за I и II квартал 2017 года, а на неотапливаемый период – с 1 мая 2018 – по III и IV квартал 2017 года.

Также правительство приблизило соцнормативы газа на приготовление пищи и подогрев воды до фактического потребления этих услуг.

«Уровень оснащенности индивидуальными счетчиками газа является пока низким. А там где он есть, статистика говорит, что социальные нормативы завышены – семья столько не потребляет. Почему должны платить по нормативам? Правительство проанализировало ситуацию и приблизило социальные норматив газа на приготовление пищи и подогрев воды до фактического потребления услуги», - заявил министр Андрей Рева.

Кроме того, по таким нормам будут формироваться счета для семей, у которых нет счетчиков на газ и которые не являются субсидиантамы. Такие люди будут платить меньше. Решением Правительством внесены изменения и в постановление КМУ №203 «О нормах потребления природного газа населением при отсутствии газовых счетчиков».

С 1 октября 2017 года будут действовать такие новые социальные нормативы на газ:

• на газовую плиту (приготовление пищи) - 3,3 м3 на человека;

• на газовую плиту (приготовление пищи и подогрев воды) - 5,4 м3 на человека;

• на газовую плиту и водонагреватель - 10,5 м3 на человека.

В Минсоцполитики заявили, что из-за завышенных социальных нормативов, которые не соответствовали реальному уровню потребления и не стимулировали граждан к экономии энергоресурсов, государство в прошлом отопительном сезоне (2016-2017 гг.) «переплатило» по субсидиям более 8,2 млрд грн.