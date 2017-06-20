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В связи с агрессией РФ в Украине США ввели санкции еще против 19 человек, среди которых россияне и чиновники аннексированного Крыма, и 39 компаний.

Об этом сообщается на сайте Управления по контролю за иностранными активами Казначейства США (OFAC), передает Украинская правда.

В список из 19 физических лиц, в отношении которых США ввели санкции, попал Александр Бабаков – заместитель председателя Комитета Совета Федерации РФ по международным делам.

Бабакову принадлежит украинская группа компаний «VS Energy», а также отель Премьер-Палас в Киеве и ялтинский отель «Ореанда». Он является мажоритарным акционером ряда украинских энергетических предприятий, в том числе «Киевоблэнерго».

Под санкциями оказался также Андрей Мельников, глава «министерства экономического развития» подконтрольного Кремлю правительства аннексированного Крыму.

Также в список секторальных санкций OFAC попали банки, зарегистрированные в РФ и аннексированном Крыму, и многочисленные «дочки» российской транспортной монополии «Транснефть». Как известно, сама «Транснефть», вместе с компаниями «Газпром», «Лукойл», «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз» находится под секторными санкциями с 2015 года.

Кроме того, США добавили в санкционный список ООО «Байк. В. Центр», учредителем которого является лидер российского клуба «Ночные волки» Александр Залдостанов, и компании российского бизнесмена ресторатора Евгения Пригожина – «Конкорд Кейтеринг» и «Конкорд Менеджмент и Консалтинг».
ForUm

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