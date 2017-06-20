Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с министром энергетики США Риком Перри.

Как сообщает пресс-служба Главы государства, Президент выразил благодарность американской стороне за значительную практическую помощь в укреплении энергетической безопасности Украины и отметил заинтересованность в более широком привлечении в нашу страну современных американских технологий и передового опыта в сфере энергетики.

Также Порошенко отметил значительный потенциал для дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества между Украиной и США в энергетической сфере и поприветствовал активный интерес к Украине со стороны американских энергетических компаний.

В ходе встречи были обсуждены вопросы реализации совместных проектов в атомной энергетике, сфере добычи энергоносителей в Украине, а также возможности поставки альтернативных видов топлива, в частности сжиженного газа из США.

Также была обсуждена тематика укрепления европейской энергетической безопасности, в частности в контексте возможностей модернизации и развития транзитных мощностей Украины и реализации новых европейских транспортно-энергетических проектов.

Министр энергетики США отметил потенциал Украины и сравнил ее значение для Европы со штатом Техас для США.

Стороны подтвердили общую позицию относительно угрозы проекта «Северный поток-2» для энергетической безопасности как Украины, так и Европы.

Министр энергетики принял приглашение Порошенко посетить Украину в ближайшее время.