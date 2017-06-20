Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий подписал и направил на подпись генпрокурору Юрию Луценко представление на снятие неприкосновенности с внефракционного народного депутат Олеся Довгого. Об этом он сказал на брифинге.

«Вчера подписал представление о снятии неприкосновенности (с Олеся Довгого. - Ред.), поскольку мы считаем, что доказательств, собранных для объявления подозрения, достаточно для внесения указанного представления… Вчера представление было направлено генпрокурору», - сообщил глава САП, сообщает 112 Украина.

Он уточнил, что правоохранители расследуют уголовное производство, открытое по факту выделения земельных участков в Киеве в 2007-2009 годах.

Отметим, Довгий во времена мэрства в Киеве Леонида Черновецкого занимал пост секретаря городского совета.