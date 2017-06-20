также в разделеОбщество
Супрун не видит оснований для введения ЧС во Львове 11
СБУ: Владельцы ТЭС искусственно завышали цены на электроэнергию 9
Соболев: «Батькивщина» призвала власть прекратить политические репрессии 35
Сытник: Разоблачить Розенблата и Полякова помогло с ФБР 31
Гройсман отправляет Зубко во Львов решать «мусорную» проблему 41
НАБУ: Поляков отобрал и не вернул у детектива видеокамеру 21
НАПК заподозрило Ляшко в управлении компанией 47
Депутат Хмельницкого облсовета погорел на взятке 23
По «янтарному делу» Розенблата задержаны 6 человек 28
НАБУ и САП требуют снятия неприкосновенности с Розенблата и Полякова 47
НАБУ пришло с обыском в Гослесагентство 35
Обнародован список вузов, принимающих абитуриентов из Крыма и Донбасса без ВНО 51
В работе Skype произошел глобальный сбой 69
Липецкая фабрика Roshen уволила почти всех сотрудников 73
На Луганщине во время боя пропал подполковник Нацгвардии 70
Мартыненко разрешили свободно перемещаться по Киеву и области 22
СК РФ завел уголовные дела еще против 7 украинских военных 19
Кабмин прогнозирует падение курса гривни до 31 за доллар 107

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий подписал и направил на подпись генпрокурору Юрию Луценко представление на снятие неприкосновенности с внефракционного народного депутат Олеся Довгого. Об этом он сказал на брифинге.

«Вчера подписал представление о снятии неприкосновенности (с Олеся Довгого. - Ред.), поскольку мы считаем, что доказательств, собранных для объявления подозрения, достаточно для внесения указанного представления… Вчера представление было направлено генпрокурору», - сообщил глава САП, сообщает 112 Украина.

Он уточнил, что правоохранители расследуют уголовное производство, открытое по факту выделения земельных участков в Киеве в 2007-2009 годах.

Отметим, Довгий во времена мэрства в Киеве Леонида Черновецкого занимал пост секретаря городского совета.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

71
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года