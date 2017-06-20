Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины совместно с сотрудниками Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины задержали депутата Хмельницкого областного совета – заместителя председателя одной из постоянно действующих комиссий по подозрению в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 15 ч.4 ст.190 (Мошенничество), ч.4 ст.27, ч.2 ст.15, ч.4 ст.369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщает пресс-служба НАБУ, задержанный депутат облсовета «за вознаграждение» в размере 50 тыс. долл. обещал способствовать возобновлению контракта с директором коммунального учреждения образования и финансированию капитальных расходов указанного заведения в размере более 20 млн грн, в том числе для строительства спортивного зала.

Задержанному сообщено о подозрении. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Расследование по приведенным фактам детективы НАБУ начали в мае 2017 года по материалам Нацполиции.