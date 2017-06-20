также в разделеОбщество
Супрун не видит оснований для введения ЧС во Львове 11
СБУ: Владельцы ТЭС искусственно завышали цены на электроэнергию 9
Соболев: «Батькивщина» призвала власть прекратить политические репрессии 33
Сытник: Разоблачить Розенблата и Полякова помогло с ФБР 30
Гройсман отправляет Зубко во Львов решать «мусорную» проблему 37
НАБУ: Поляков отобрал и не вернул у детектива видеокамеру 21
Депутат Хмельницкого облсовета погорел на взятке 23
По «янтарному делу» Розенблата задержаны 6 человек 28
Холодницкий направил в ГПУ представление на снятие неприкосновенности с Довгого 71
НАБУ и САП требуют снятия неприкосновенности с Розенблата и Полякова 47
НАБУ пришло с обыском в Гослесагентство 34
Обнародован список вузов, принимающих абитуриентов из Крыма и Донбасса без ВНО 51
В работе Skype произошел глобальный сбой 69
Липецкая фабрика Roshen уволила почти всех сотрудников 73
На Луганщине во время боя пропал подполковник Нацгвардии 70
Мартыненко разрешили свободно перемещаться по Киеву и области 22
СК РФ завел уголовные дела еще против 7 украинских военных 19
Кабмин прогнозирует падение курса гривни до 31 за доллар 107

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) вызывает председателя фракции Радикальной партии в Верховной Раде Олега Ляшко для дачи пояснений о возможном совмещении депутатства с руководством компанией.

Об этом сообщают Українські Новини.

НАПК ожидает Ляшко 21 июня в 10:00 или другое любое удобное для него время.

В ходе проверки электронной декларации Ляшко за 2015 год НАПК выявило признаки нарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 172-4 Кодекса об административных правонарушениях в части совмещения с другими видами деятельности.

Данное нарушение наказывается штрафом от 300 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан (5,1 - 8,5 тыс. гривен) с конфискацией полученного дохода от такой деятельности.

Согласно ст. 25 закона «О предотвращении коррупции», высшим государственным чиновникам запрещается входить в состав правления или наблюдательного совета прибыльной компании.

НАПК установило, что Ляшко нарушил данную норму и входит в состав правления юридического лица.

При этом собеседник не уточнил название компании.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

46
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года