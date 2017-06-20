Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) вызывает председателя фракции Радикальной партии в Верховной Раде Олега Ляшко для дачи пояснений о возможном совмещении депутатства с руководством компанией.

Об этом сообщают Українські Новини.

НАПК ожидает Ляшко 21 июня в 10:00 или другое любое удобное для него время.

В ходе проверки электронной декларации Ляшко за 2015 год НАПК выявило признаки нарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 172-4 Кодекса об административных правонарушениях в части совмещения с другими видами деятельности.

Данное нарушение наказывается штрафом от 300 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан (5,1 - 8,5 тыс. гривен) с конфискацией полученного дохода от такой деятельности.

Согласно ст. 25 закона «О предотвращении коррупции», высшим государственным чиновникам запрещается входить в состав правления или наблюдательного совета прибыльной компании.

НАПК установило, что Ляшко нарушил данную норму и входит в состав правления юридического лица.

При этом собеседник не уточнил название компании.