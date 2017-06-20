Начали работу образовательные центры «Донбасс-Украина» и «Крым-Украина», благодаря которым абитуриенты из Крыма и неподконтрольной территории Донбасса могут вступить в украинские вузы по упрощенной системе – без прохождения ВНО. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

Центры «Донбасс-Украина» будут работать на базе перемещенных вузов, а также на базе университетов, расположенных на подконтрольной украинской власти территории Донецкой и Луганской областей.

В перемещенных вузах для поступающих установлены фиксированные объемы государственного заказа для всех специальностей и образовательных уровней.

Центры «Крым-Украина» действуют на базе 12 вузов:

1. Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры;

2. Запорожский национальный университет;

3. Черноморский национальный университет имени Петра Могилы;

4. Харьковский национальный технический университет сельского хозяйства имени Петра Василенко;

5. Национальный университет «Львовская политехника»;

6. Львовский учебно-научный институт ГВУЗ «Университет банковского дела»;

7. Херсонский государственный университет;

8. Херсонский национальный технический университет;

9. Херсонская государственная морская академия;

10. Таврический национальный университет имени В. И. Вернадского (Киев);

11. Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана;

12. Днепропетровский государственный аграрно-экономический университет.

В МОН напомнили, что недавно также был принят закон, согласно которому для абитуриентов из Крыма внедряются квоты в объеме 1 тыс. мест государственного заказа на обучение в вузах на территории Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской областей.

«На эти места крымчан также принимать по результатам вступительных испытаний, однако закон вступит в силу и начнет реально работать только в середине июля. Однако в это время в обычном режиме будут работать 12 образовательных центров «Крым-Украина». И когда состоятся предусмотренные законом изменения, это будут дополнительные вузы и дополнительные места тем, которые уже сейчас», - сообщила заведующая сектором перемещенных высших учебных заведений департамента высшего МОН Светлана Кретович.

Она добавила, что в настоящее время квота на места государственного заказа для абитуриентов из Крыма составляет 20% от общего объема госзаказа, а это более 800 мест.

Для поступления по упрощенной системе абитуриенту нужно приехать в образовательный центр, подать заявление и заполнить образовательную декларацию. После этого пройти государственную итоговую аттестацию по 2 предметам (украинский язык, история Украины) и сдать вступительный экзамен по одному предмету, определенному вузом, или творческий конкурс. Также необходимо будет получить в школе, закрепленной за образовательным центром, временную справку – в течение 3 месяцев нужно заменить документ об образовании государственного образца.

Вступать через образовательные центры могут как лица, не имеющие украинского документа об образовании и сертификатов ВНО, так и те, кто имеет такой документ и сертификаты ВНО 2016 или 2017 года.

В среднем процедура вступления занимает 3-4 дня. В это время поступающие обеспечиваются общежитием.

Образовательные центры будут работать до 30 сентября.

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте МОН в разделе «Для жителей Донбасса и Крыма».

Напомним, в прошлом году в течение вступительной кампании в ВЦ «Донбасс-Украина» и «Крым-Украина» обратилось более 3300 человек.