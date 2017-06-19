Руководство антикоррупционного органа заменило работу по сбору доказательств информационными атаками на подозреваемых в социальных сетях. Все чаще представители НАБУ откровенно фейкуют, но вместе роста популярности это лишь усиливает разочарование их работой

Самое красивое в футболе – это результат на табло, говорил Валерий Лобановский. Этот критерий легендарного тренера отлично подходит и для оценки деятельности власти. Особенно – ее новых правоохранительных органов, появившихся в ходе реформ, призванных излечить страну от коррупции, дать обществу надежду. Речь о НАБУ. К сожалению, за два с половиной года со дня создания этого органа «результат на табло» – нулевой – мы не увидели ни одного громкого процесса с профессионально собранной доказательной базой. Артем Сытник и его подопечные, похоже, являются поклонниками философии не Валерия Лобановского, а Михаила Чечетова – и вместо результата на табло предлагают обществу «оценить красоту игры».

«Скандалы, интриги, расследования» – возможно, этой фразой-девизом одной из желтых российских тв-программ скоро можно будет предварять каждый пресс-релиз или выступление руководителей НАБУ. Публичные обвинения «подозреваемых» без представления каких-либо доказательств, «сливы» конфиденциальной следственной информации и документов в СМИ, использование для следственной экспертизы неизвестных на рынке структур, «сотрудничество» с уличенными в коррупции судьями – все это уже давно стало фирменным стилем новых антикоррупционеров. Ну и конечно социальные сети. По количеству рекламы, постов, комментариев, смайликов и лайков в фейсбуке НАБУ является безоговорочным лидером среди украинских правоохранительных органов. Сытник превратился в нечто среднее между «грантоедом» и шоуменом, для которого процесс намного важнее результата.

Предельно четко это демонстрирует статистика. На 45 переданных в 2016 году в суды производств, о которых рапортуют в НАБУ, только 5 вступивших в силу приговоров. На 30 апреля 2017 года, как заявил Сытник, «мы имели решения судов в отношении 16 человек». Давайте поделим эту цифру на сотни интервью, пресс-релизов, постов представителей НАБУ в фейсбуке. И получим реальный индикатор эффективности работы бюро.

Что же касается реальной оценки деятельности Бюро, то она… не проводилась. За два года работы не было проведено ни отчета, ни аудита. СМИ лишь сотрясают скандалы с избранием аудитора. В бюро ведут ожесточенную борьбу за то, чтобы в число аудиторов вошли лояльные им люди. Пока же в НАБУ сосредоточены на «закошмаривании» отдельных фигур и активов. Данное слово уместно, потому что работа НАБУ (средний возраст детективов 26 лет, это вчерашние студенты) мало походит на оперативно-розыскную деятельность. В большинстве случаев, адвокаты подозреваемых легко оспаривают действия подчиненных Артема Сытника, а дела начинают разваливаться задолго до передачи в суд.

И дело не только и не столько в коррумпированных судьях, сколько в слабости доказательной базы, собранной детективами НАБУ. Это неоднократно признавал даже коллега Артема Сытника по борьбе с коррупцией, глава САП Назар Холодницкий.

В большинстве случаев детективы НАБУ «работают» (проводят обыски и задержания) с очевидной надеждой, авось что-то «найдется в пути». Не принимая в расчет такие «мелочи» как репутация, здоровье, моральный и материальный ущерб для «подозреваемых» и их (или не их) активов. При этом практически в каждой «карательной» операции НАБУ прослеживается свой выгодоприобретатель.

Проваливая работу по сбору доказательств, бюро, тем не менее, стремиться показать «красоту игры». Фейкование, как новые фирменный стиль НАБУ, отлично проявляется в наиболее резонансных делах.

Александр Онищенко

По словам Артема Сытника, НАБУ вело расследование против Онищенко еще до бегства последнего из Украины. Как сообщил Назар Холодницкий, в этом деле подозрения были объявлены 20 лицам. Из них семь понесли ответственность. Сам глава САП признает, что это «мельчайшие исполнители схемы Онищенко». При этом в разных своих интервью Артем Сытник то говорит, что в деле Онищенко «никакой политики», то признает, что для объявления Онищенко в розыск Интерполом нет надлежащих оснований, то выражает надежду, что Интерпол все-таки объявит в розыск экс-депутата. Результатом такой последовательной позиции главного украинского антикоррупционера стало то, что Интерпол ожидаемо отказал в объявлении в розыск Онищенко. Последний же объявил, что получил политическое убежище в одной из стран ЕС. «Пленки Онищенко» в НАБУ сочли не заслуживающими внимания, а заявление экс-нардепа о готовности дать показания НАБУ в Лондоне украинские антикоррупционеры проигнорировали. На прямой вопрос журналиста о причинах этого игнорирования, Артем Сытник дал замечательный ответ: «А что это нам даст»? То ли технологии допросов НАБУ в Киеве и Лондоне настолько разнятся, то ли в НАБУ не очень хотят услышать показания Онищенко.

Черная бухгалтерия Партии регионов и Пол Манафорт

В конце мая прошлого года стало известно о существовании так называемой «амбарной книги» Партии регионов, где фиксировались все теневые выплаты этой политической силы. Часть книги обнародовал депутат Сергей Лещенко. Второй, существенно больший массив документов, бывший замглавы СБУ Виктор Трепак передал в НАБУ. Как же воспользовались в ведомстве Артема Сытника полученной информацией? А вот как. Во время президентской кампании в США НАБУ опубликовало сканы о выплатах из теневой кассы ПР Полу Манафорту, бывшему консультанту Виктора Януковича, а во время публикации – главному политтехнологу Дональда Трампа. Артем Сытник заявил, что сканы НАБУ обнародовало уже после публикации Лещенко. Однако по данным издания «Зеркало недели», в документах, оказавшихся в распоряжении Лещенко, не было упоминания Манафорта. Собственно, и в первой публикации на эту тему в «Украинской правде» Манафаорт не фигурирует. Попытка Сытника оказать услугу Хилари Клинтон в итоге нанесла удар по дальнейшим отношениям Вашингтона и Киева. Материалы, находившиеся в распоряжении Сергея Лещенко, не содержали упоминаний Манафорта, утечка могла произойти только из НАБУ.

Михаил Охендовский

В «амбарной книге» было множество фамилий. Однако объявить подозрения в НАБУ по необъяснимым причинам решили только Охендовскому. Эта ситуация наглядно продемонстрировала, что двойные стандарты и выборочное правосудие, к сожалению, являются одним из ключевых принципов работы нового антикоррупционного органа. Интересно и то, что две выбранных НАБУ мишени – Охендовский и Манафорт, были напрямую связаны с выборами.

Главу ЦИК обвинили в получении более 1,2 миллиона гривен взяток от Партии регионов. Защита Охендовского последовательно уничтожила доводы НАБУ. В феврале этого года Апелляционный суд Киева пришел к выводу, что доказательств, свидетельствующих об обоснованности подозрения Охендовскому, нет. В марте ГПУ признала Охендовского потерпевшим от действий НАБУ. А уже в июне САП приостановила расследование против Охендовского, мотивируя это необходимостью «установить, какие именно конкретные действия Охендовский, находясь в зарубежных командировках, выполнял в интересах Партии регионов, и выполнял ли их вообще». Никому, кроме Охендовского, подозрения объявлены не были. Глава САП Назар Холодницкий, отвечая на вопрос об уголовных делах в отношении 2 фигурантов «черной бухгалтерии», над доказательством вины которых работали детективы НАБУ, отметил, что достаточных улик для сообщения им о подозрении собрано не было. Кроме того, в САП официально заявили, что проверить достоверность «черной бухгалтерии» Партии регионов практически невозможно. Ну а Михаил Охендовский планирует продолжать судиться с НАБУ уже в Европейском суде

Роман Насиров

Кульминацией «профессионализма» НАБУ стала история с Романом Насировым. В этом деле интересно все. Начиная с подследственности – за дела против действующих налоговиков берется НАБУ, тогда как деятельность их предшественников расследует военная прокуратура (официальный раздел рынка?). Из всех претензий, которые могли бы теоретически быть к главе ГФС, предъявляются обвинения в налоговой рассрочке под 36%, что выглядит жалко. Сытник фактически расписывается в том, что за два года работы Насирова в ГФС предъявить главному налоговику (как бы этого не хотелось) по сути нечего. При этом налицо желание НАБУ увязать дело Насирова с делом скандального Онищенко. Лишь один факт того, что подозрение объявляется через два года после открытия дела, ставит под сомнение объективность всех действий НАБУ. Либо детективы следили, как происходит преступление и ничего не делали, либо знали, что преступления не было, но объявили подозрение, потому что на Насирова «пришла разнарядка». С момента объявления подозрения скоро пройдет 4 месяца, однако передача дела в суд откладывается, и самая вероятная причина этого – отсутствие вины как таковой. Вполне вероятным выглядит предположение, что кому-то было нужно сместить Насирова с должности, что и было сделано руками НАБУ.

В деле Насирова подопечные Сытника освоили новую информационную технологию – анонимные вбросы сообщений с фейковой информацией и угрозами. С самого начала дело Насирова превратилось в хронику деградации команды Сытника – как моральной, так и профессиональной. Можно не сомневаться, что именно с подачи НАБУ в СМИ появилась информация, якобы Насиров посещал визовый центр (не иначе собирался получить визу, при этом сдав загранпаспорт!) По факту же оказалось, что глава ГФС заходил в кафе торгово-развлекательного центра «Гулливер». Затем Артем Сытник запустил «утку», утверждая, якобы Насиров обращался к нему с просьбой разрешить поездку в Польшу. Но чем-то подтвердить свои слова директор НАБУ традиционно не смог. Сейчас вместо расследования в НАБУ увлеченно пытаются обменять какие-то показания на возможность лечения. Похоже, команда Сытника уже смирилась с тем, что обвинения против Насирова в ходе судебного процесса развалятся. Но бюро нужна хоть какая-то «победа».

В ближайшее время НАБУ придется делать выбор – либо отправлять дело в суд, либо просить у САП разрешение на продление досудебного расследования. Если расследование продлят (а к этому все идет), это станет очередным свидетельством, что громкие обвинения не имеют под собой реальных оснований.

Арест менеджеров ОПЗ и срыв приватизации

Намеченная на 18 июля 2016 года приватизация Одесского припортового завода со стартовой ценой продаваемого пакета акций в 13,175 млрд грн), была сорвана. Все семь иностранных компаний, планировавших принять участие в конкурсе, отказались подавать заявки. Инвесторов отпугнул громкий скандал – задержание 14 июля главы набсовета предприятия Сергея Переломы и первого заместителя директора ОПЗ Николая Щурикова. В НАБУ объявили, что топ-менеджеры подозреваются в многомиллионной растрате средств. Защита подозреваемых обвинила НАБУ в фальсификации материалов обвинения и банальной лжи. Так, адвокаты опровергли заявление НАБУ, что дело ОПЗ направлено в суд. «Ну, дают пиарщики НАБУ! Публикуйте сразу тексты будущих решений судов! Ниже приведено радостное сообщение о том, что НАБУ направило дело по ОПЗ в суд. А ничего, что никому еще обвинительный акт не вручали?! Может, опубликуете сразу приговор суда по этому делу? Ну, чтоб не гадать...», - в частности, написал на своей странице в фейсбуке адвокат Игорь Черезов. Также защита заявила, что НАБУ скрывало от суда отчет Госфининспекции (не выявившей нарушений на предприятии) и выстроила обвинения на экспертизе малоизвестной частной аудиторской компании «Аудит-Конус». А благоприятное для НАБУ решение принял судья Андрей Макуха, по которому… само НАБУ расследует уголовное производство. На данного судью в Верховную Раду подана рекомендация на увольнение за преследование «майдановцев» и нарушение присяги судьи. Использование запятнанных судей в деле ОПЗ и Мартыненко свидетельствует о том, что такая практика уже становится фирменным приемом бюро. НАБУ и САП проиграли ряд судов по так называемому «делу ОПЗ», в частности, не было удовлетворено ходатайство НАБУ об отстранении Сергея Переломы с должности первого заместителя правления НАК «Нафтогаз Украины», НАБУ проиграло апелляции по поводу избрания меры пресечения топ-менеджерам ОПЗ Сергею Переломе и Николаю Щурикову, ныне они – на свободе. Николай Щуриков прошел обследование на полиграфе, которое показало его невиновность по предъявленным обвинениям. Генеральная прокуратура назначила расследование противозаконных действий служебных лиц НАБУ и следственного судьи в деле ОПЗ.

Николай Мартыненко

20 апреля 2017 года соратник Арсения Яценюка Николай Мартыненко был задержан НАБУ. Экс-депутату было объявлено подозрение в причастности к схемам поставки уранового концентрата на Восточный ГОК. Уже 22 апреля Мартыненко вышел на свободу на поруки депутатов и министров, а еще через две недели компании-посредники, в причастности к контролю над которыми в НАБУ обвиняли Мартыненко, продолжили торговлю с Восточным ГОКом и ОГХК, хотя Артем Сытник еще некоторое время продолжал уверять журналистов, что это не так. Дело «зависло», и его передачи в суд в ближайшее время вряд ли стоит ожидать. В НАБУ не смогли предъявить внятных доказательств, свидетельствующих о том, что Мартыненко является бенефициаром международных трейдеров, работающих с Восточным ГОКом и ОГХК. В этом деле есть и другие замечательные детали. Например, «случайный» выбор судьи. Им стал одиозный Александр Бобровник, против которого, как и против судьи в деле ОПЗ, было открыто производство НАБУ. Интересна биография Бобровника. Это тот самый судья, который прекратил уголовное производство против Юрия Иванющенко. Ранее проект PROSUD обнародовал видео, на котором «человек, похожий на судью Бобровника», находясь в нетрезвом состоянии, пересчитывает деньги под столом в своем рабочем кабинете.

Зачем нужен новый правоохранительный орган, если вместо борьбы с коррупцией, он занимается лишь ее имитацией? Если ради своего паблисити этот орган идет на манипулирование судьями, обвинительными заключениями и судьбами людей. Экономическая целесообразность содержания НАБУ отсутствует. В бюджете-2017 финансирование бюро увеличено до 774 млн грн (с 482 млн грн в прошлом году). Вернуть в бюджет, по словам Артема Сытника, НАБУ смогло 115 млн грн. Куда ушли остальные 660 млн грн? На пиар? Если да – то с решением подобных задач отлично справлялись и уже действующие в Украине правоохранительные органы.