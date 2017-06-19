Валовой внешний долг Украины на 1 апреля 2017 года составил 113,643 млрд долл., что на 125 млн долл., или на 0,1%, выше показателя на начало года.

Как сообщается на сайте Национального банка Украины, долг сектора государственного управления в первом квартале вырос на 0,2% – до 36,455 млрд долл., долг центрального банка – на 2,5%, до 6,401 млрд долл.

Долг прочих депозитных корпораций снизился на 5,7% – до 8,451 млрд долл., долг других секторов практически не изменился и по итогам квартала составил 53,297 млрд долл., сообщает УНИАН.

Прямые инвестиции (межфирмовый долг) в первом квартале выросли на 4,9% – до 9,039 млрд долл.

Как ранее сообщал ForUm, валовой внешний долг Украины на 1 января 2017 года составил 113,483 миллиарда долларов, что на 5,246 миллиарда долларов, или на 4,4%, ниже показателя на 1 января 2016 года.