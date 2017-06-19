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Министерство обороны России заявило, что прекращает взаимодействие с Соединенными Штатами в рамках меморандума о предотвращении инцидентов в небе над Сирией после того, как силы возглавляемой США коалиции сбили сирийский военный самолет.

В ведомстве также пригрозили, что теперь любые воздушные объекты, включая самолеты и беспилотные аппараты международной коалиции, обнаруженные западнее реки Евфрат, «будут приниматься на сопровождение» в качестве воздушных целей, сообщает Би-би-си.

В минобороны также назвали действия США в Сирии военной агрессией.

Днем ранее правительство Сирии сообщило, что силы международной коалиции, возглавляемой США, сбили военный самолет сирийских военно-воздушных сил.

Сообщается, что инцидент произошел неподалеку от города Эс-Саура в провинции Ракка.

Дамаск заявляет, что самолет выполнял боевое задание против экстремистской группировки «Исламское государство». В сирийском заявлении говорится, что это будет иметь опасные последствия в деле борьбы с терроризмом.

В свою очередь американские военные утверждают, что сирийский военный самолет сбросил бомбы неподалеку от отряда повстанцев, которых поддерживает Америка, после чего и был сбит самолетом ВВС США.
ForUm

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