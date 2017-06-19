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Совет ЕС продлил до 23 июня следующего года санкции против оккупированного Крыма и Севастополя.

Об этом говорится в сообщении Совета ЕС, передает Европейская правда.

«19 июня 2017 Совет ЕС продлил ограничительные меры на незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией до 23 июня 2018», - говорится в сообщении.

Решение о продлении санкций было принято без обсуждения.

В Совете ЕС также напомнили о том, что Европейский Союз продолжает осуждать незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией и остается преданным политике непризнания аннексии.

Как известно, срок действия нынешних санкций истекает 23 июня.

Санкции включают запрет на импорт в ЕС товаров из Крыма и Севастополя; инвестиции в Крым или Севастополь; туристические услуги в Крыму и Севастополе, в частности, европейских круизные лайнеры не могут заходить в крымские порты; экспорт определенных товаров и технологий в Крым, в частности, в сфере транспорта, телекоммуникаций и энергетики.

Ожидается, что вскоре также будут продолжены экономические санкции против России, введенные из-за ее роль в конфликте на востоке Украины.
ForUm

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