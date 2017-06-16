Президент Петр Порошенко рассказал, как в молодости ходил со своей женой Мариной на ночные дежурства в больницу и иногда нарушал медицинские инструкции. Об этом он заявил во время выступления по случаю Дня медицинского работника, сообщает 112 Украина.

«Нужно очень любить профессию врача, потому что, если ты ее не любишь, ты работать не сможешь. Я это знаю абсолютно точно, поскольку в с моих 18 лет вместе с Мариной, которая тогда была будущим врачом, каждую ночь ходил на дежурства, потому что очень любил и люблю ее. Мы иногда нарушали инструкции. Я давал ей поспать час и сам ходил, ставил уколы, делал определения, которые делали врачи, и еще тогда понял, насколько это тяжелый и очень благодарный труд», - отметил он.

Примечательно, годом ранее Порошенко уже упоминал о ночных дежурствах с женой в больнице, но тогда не уточнял, что непосредственно контактировал с пациентами.