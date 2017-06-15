Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль и канцлер Австрии Кристиан Керн призвали скорректировать одобренный сенатом США законопроект об ужесточении антироссийских санкций в области энергетики.

Эти меры представляют угрозу для европейских компаний, участвующих в развитии энергоснабжения Европы, считают они.

«Политические санкции не должны затрагивать экономические интересы. И угрожать наказанием компаниям из Германии, Австрии и других европейских стран, из-за того что они участвуют в газовых проектах с Россией, таких как «Северный поток-2», или финансируют их, вносит совершенно новое и очень негативное качество в европейско-американские отношения», - говорится в совместном заявлении, распространенным МИД Германии, сообщает Би-би-си.

Политики указали на то, что «речь идет о конкурентоспособности энергоемкой промышленности и тысячах рабочих мест», поэтому они поддерживают «усилия государственного департамента США, направленные на изменение этого документа».

«Энергообеспечение Европы - это вопрос Европы, а не Соединенных Штатов Америки», - подчеркнули Габриэль и Керн.

Напомним, Сенат США одобрил законопроект, предусматривающий ужесточение уже существующих санкций, введенных американскими властями в отношении нескольких секторов российской экономики после аннексии Крыма и начала вооруженного конфликта на Донбассе.

В документе содержится предложение облагать санкциями тех, кто помогает России развивать систему трубопроводов для экспорта нефти и газа, а также тех, кто помогает приватизации российских государственных активов в случае, если это позволяет несправедливо обогатиться российским чиновникам.