Нидерланды полностью завершили процесс ратификации Соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом и передали ратификационную грамоту в Брюссель. Об этом сообщается на странице Президента Петра Порошенко в Twitter.

«На шаг ближе к Ассоциации: Нидерланды полностью завершили процесс ратификации соглашения», - отметил Глава государства.

По его словам, страна уже передала ратификационную грамоту в Брюссель. После этого состоится ратификация документа Евратомом и формальное решение Совета Евросоюза.

Как ранее сообщал ForUm, 30 мая Нидерланды завершили ратификацию Соглашения об ассоциации Украина-ЕС.