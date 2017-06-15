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Нидерланды полностью завершили процесс ратификации Соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом и передали ратификационную грамоту в Брюссель. Об этом сообщается на странице Президента Петра Порошенко в Twitter.

«На шаг ближе к Ассоциации: Нидерланды полностью завершили процесс ратификации соглашения», - отметил Глава государства.

По его словам, страна уже передала ратификационную грамоту в Брюссель. После этого состоится ратификация документа Евратомом и формальное решение Совета Евросоюза.

Как ранее сообщал ForUm, 30 мая Нидерланды завершили ратификацию Соглашения об ассоциации Украина-ЕС.
ForUm

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