Нидерланды полностью завершили процесс ратификации Соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом и передали ратификационную грамоту в Брюссель. Об этом сообщается на странице Президента Петра Порошенко в Twitter.
«На шаг ближе к Ассоциации: Нидерланды полностью завершили процесс ратификации соглашения», - отметил Глава государства.
По его словам, страна уже передала ратификационную грамоту в Брюссель. После этого состоится ратификация документа Евратомом и формальное решение Совета Евросоюза.
Как ранее сообщал ForUm, 30 мая Нидерланды завершили ратификацию Соглашения об ассоциации Украина-ЕС.
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