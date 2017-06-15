В Верховной Раде Украины есть немало людей, которые не только не способствуют модернизации страны, а наоборот - блокируют реформы, защищая собственные интересы.

Об этом заявил посол ЕС в Украине Хюг Минграрелли на VII Национальном экспертном форуме, организованном Институтом Горшенина, сообщает Укринформ.

«Европейский Союз мобилизует много ресурсов, чтобы помочь реструктуризации министерств, формированию новой политики и обеспечению ее внедрения. И тут мяч на стороне парламента, потому что много новых законопроектов застряли в парламентских комитетах. Когда мы пытаемся проверить гармонизацию украинского законодательства с ЕС, то понимаем, что в отраслевых министерствах законопроекты уже созданы, они зарегистрированы в Раде, но глава комитета Рады решил дальше не двигаться с этими законами, потому что у него есть собственные интересы, и он не хочет способствовать реформам. Это есть главная проблема для Украины», - сказал Мингарелли.

Посол ЕС отметил, что, конечно, он не может давать советы, как с этим бороться, но будет продолжать говорить об этом, потому что «в Раде есть много людей, которые там не для того, чтобы создавать модернизацию, а просто для того, чтобы защищать собственные интересы и блокировать процесс реформ».

«Украинцы должны об этом знать», - отметил Мингарелли.

Он отметил, что ЕС предоставляет спикеру Верховной Рады Андрею Парубию целый ряд экспертов для консультирования относительно того, как повысить эффективность работы парламента, а миссией Пэта Кокса сформулирован целый ряд рекомендаций относительно этого.

«Но, кроме технического измерения, есть также политическая воля. В Раде некоторые люди находятся, чтобы защищать собственные интересы, и правительству очень трудно способствовать реформам в стране», - констатировал посол ЕС.