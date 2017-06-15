Члены НВФ обстреляли жилые кварталы населенного пункта Сухая Балка Донецкой области, погиб местный житель. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО, ссылась на информацию украинской стороны СЦКК.

«В ночь с 14-го на 15-е июня боевики по направлению Горловки, применив тяжелую артиллерию, вероятно калибра 152 мм, обстреляли жилые кварталы населенного пункта Сухая Балка. Вследствие прямого попадания крупнокалиберного снаряда в жилой дом по улице Молодежной погиб хозяин дома - 52-летний мужчина», - говорится в сообщении.

На этой же улице повреждения получили еще три жилых дома, также оборваны провода линии электропередачи: весь поселок остался без света. Кроме того, в населенном пункте перебито газовую трубу и повреждено водонапорную башню.

На месте обстрела работает наблюдательная группа украинской стороны СЦКК, сотрудники ГосЧС и полиции. Другие последствия этого теракта уточняются.