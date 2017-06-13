Сегодня, 13 июня, в результате обстрела боевиками Авдеевки была ранена местная жительница, сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области.

«Около 17:35 под огнем оказалась улица Тургенева. 48-летняя горожанка находилась в собственном дворе, когда начался обстрел. Женщине осколками ранило правую ногу. Медицинская помощь пострадавшей была оказана на месте, от госпитализации она отказалась», – говорится в сообщении.

По данным главка, еще один из снарядов взорвался рядом с домом. «Владельцы дома - 58-летняя женщина и ее 37-летний сын чудом избежали ранений. Мужчина занимался ремонтом своего автомобиля на улице возле двора, и как раз пошел во двор за инструментами, когда начался обстрел, и один из снарядов приземлился на улице. Его мать в это время находилась в летней кухне. Осколками повреждены окна и фасад здания, а также автомобиль, который находился на улице возле двора», – отметили в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.258 «Террористический акт» Уголовного кодекса Украины.