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Северная Корея освободила американского студента Отто-Фридерика Уормбира, осужденного на 15 лет за попытку украсть агитационный плакат.

«По указанию президента Госдепартамент добился освобождения Отто Уормбира из Северной Кореи. Мистер Уормбир находится на пути в США, где он воссоединится со своей семьей», - сообщил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Он также отметил, что Госдепартамент продолжает вести переговоры об освобождении еще троих граждан США, которые остаются под стражей в Северной Корее, сообщает Би-би-си.

Родители Уормбира рассказали Washington Post, что их сын находится в состоянии комы. Семье сообщили, что вскоре после суда у молодого человека диагностировали ботулизм. По словам представителей северокорейской стороны, Уормбир впал в кому, приняв снотворное.

22-летний студент Университета Вирджинии был задержан в КНДР в январе 2016 года. Власти страны объявили, что турист совершил «враждебные действия», но какие именно, не сообщалось.

На пресс-конференции в конце февраля Уормбир признался, что снял со стены отеля политический плакат и что его поступок был направлен на нанесение ущерба мотивации народа Северной Кореи.

На той же пресс-конференции он рассказал, что унес плакат с политическим лозунгом по просьбе прихожанина своей церкви. По словам студента, в обмен ему предложили подержанную машину стоимостью в 10 тысяч долларов.

Северокорейские власти регулярно устраивают постановочные пресс-конференции, на которых арестованные иностранцы «признаются» в тяжких преступлениях против режима. Было ли признание Уормбира искренним, неизвестно.

В марте 2016 года Уормбир был приговорен к 15 годам трудовых лагерей.

Заявления об освобождении Уормбира совпали с визитом в КНДР американского баскетболиста Денниса Родмана. Выступая перед журналистами в Пекине, он заявил, что освобождение заключенных - «не его цель прямо сейчас». Родман, считающийся другом северокорейского лидера Ким Чен Ына, регулярно посещает КНДР.
ForUm

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