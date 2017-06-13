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С начала проведения антитеррористической операции на востоке Украины погибли 38 военных медиков, более 200 - получили ранения. Об этом сегодня, 13 июня, во время брифинга заявил временно исполняющий обязанности начальника Центрального военно-медицинского управления - начальник медицинской службы ВС Украины полковник медицинской службы Александр Лабунец, министерства обороны.

«К сожалению, не все военные медики вернулись с поля боя. За все время в районе проведения АТО погибли 38 военнослужащих-медиков, из них - 18 врачей и медицинских сестер, более 200 получили ранения», - сказал он.

По его словам, военные медики показывают впечатляющие примеры самоотверженности и героизма. Вспомним, санинструктора 80-й отдельной аэромобильной бригады, «киборга» младшего сержанта Игоря Зинич, который отказывался от ротации ради спасения жизни раненых бойцов донецкого аэропорта, где он погиб. Зинич награжден посмертно почетным званием Герой Украины.

«В канун профессионального праздника, который в Украине будут отмечать 18 июня, хочу отметить, что работа военных медиков - это всегда высокая ответственность и честь. Они самоотверженно работают в Вооруженных силах Украины, день за днем, без праздников и выходных, круглосуточно, в любом уголке нашей страны, спасают от смерти украинских солдат и офицеров в районах боевых действий, оказывают помощь местному населению. Так они вносят свой вклад в борьбу народа Украины за свободу, независимость и свободное будущее наших детей», - отметил начальник медицинской службы ВСУ.
ForUm

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