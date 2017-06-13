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Без мощных внешних факторов российская агрессия на Донбассе продлится три-пять лет.

Такое мнение в эфире 5 канала выразил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

«Я не думаю, что это (возврат оккупированного Донбасса под власть Украины. – Ред.) будет быстро. По моим оценкам, это может длиться три-пять лет. Опять же, если не будет каких-то мощных внешних факторов, которые повлияют на развитие событий. Это могут быть любые действия, в том числе обострение отношений между Россией и Соединенными Штатами на фоне Сирии, Ирака, Карелии», - сказал он.
ForUm

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