С начала суток члены незаконных вооруженных формирований 25 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, один военнослужащий погиб, четверо получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Боевики российско-террористических бандформирований не прекращают нарушать договоренности о деэскалации конфликта на востоке Украины. Ситуация в районе проведения АТО остается напряженной. При этом НВФ обстреливают не только оборонительные укрепления наших защитников, но и прифронтовые населенные пункты», - говорится в сообщении.

На приморском направлении НВФ совершили обстрелы из 152-мм артиллерии участков территории вблизи населенных пунктов Графское и Ольгинка. В частности, в поселке Графское снаряд взорвался на дороге вблизи здания по улице Молодежная. Также в результате вражеского обстрела повреждены общежитие, где жили студенты Лесного колледжа.

«В населенном пункте Ольгинка по улице Центральной повреждено более десяти жилых домов. В результате обстрела выведена из строя электрическая подстанция: более сотни частных домовладений остались без света. Никто из местных жителей не пострадал», - отмечают в штабе.

На том же направлении НВФ в течение дня из минометов калибра 82 мм вели огонь по позициям сил АТО вблизи Марьинки и Чермалыка. Из гранатометов и стрелкового оружия различного калибра они неоднократно обстреливали ВСУ в районе Широкино, Водяного, Талаковки, Гнутово и Павлополя.

На донецком направлении после того, как НВФ сразу после полуночи совершили обстрел из минометов и гранатометов опорных пунктов ВСУ в районе Луганского, на этом участке линии соприкосновения установилось некоторое затишье.

На луганском направлении в первой половине дня по позициям ВСУ в районе Троицкого противник открывал огонь из 120-мм минометов. Вблизи Новотошковского и Новоалександровки - из минометов калибра 82 мм.

«Кроме того, возле Новоалександровки НВФ дважды применяли противотанковые ракетные комплексы. А неподалеку Крымского били в сторону наших позиций из вооружения БМП. Кроме того, по оборонным укреплениям сил АТО в районе н.п. Желтое, Лобачево и Малиновое захватчики открывали огонь из пехотного вооружения», - подытожили в штабе.