Сегодня ночью незаконные вооруженные формирования обстреляли два села в Волновахском районе Донецкой области, сообщает отдел коммуникации областной полиции.

По данным главка, в селе Ольгинка повреждена целая улицу - 12 домов. Обстрел продолжался с 2:00 до 4:00. В результате обстрела также повреждена подстанция, 140 домов остались без света. Когда посреди села начали падать снаряды, жители были вынуждены покинуть дома и прятаться в подвалах.

Около 5:00 снаряды попали в поселок Графское. Снаряд попал в дорогу возле общежития лесного колледжа.

К счастью, люди не пострадали. Утром на местах обстрелов работают следственно-оперативные группы Волновахского отдела полиции.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

По данным фактам возбуждены уголовные производства по ст. 258 «Террористический акт» Уголовного кодекса Украины.