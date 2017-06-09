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Во время рабочей поездки в Харьков Президент Петр Порошенко вместе с президентом Литовской Республики Далей Грибаускайте пообщались с военнослужащими - участниками АТО, проходивших лечение и реабилитацию в Литве. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Во время переговоров с Грибаускайте была достигнута договоренность о прохождении лечения в Литве дополнительно еще 50 украинских военнослужащих-участников АТО.

По словам Порошенко, Грибаускайте была первой, кто позвонил и предложил помощь в лечении и реабилитации украинских воинов. «Мы это очень ценим», - подчеркнул он.

Президент Литвы поприветствовала военных и подчеркнула, что они являются примером не только для украинцев. «Ваш героизм был примером для нас, и мы хотели не только помочь, но и учиться у вас», - отметила она.

«Вы боретесь не только за себя или свою свободу, вы боретесь за свободу всей Европы, поэтому помощь вам является обязанностью для нашего народа», - подчеркнула Грибаускайте. Она отметила, что литовский народ через неправительственные организации помогает Украине – люди собирают средства, шьют одежду и тому подобное. «Помощь от людей гораздо важнее, чем помощь от политиков», - также отметила она.

Президент Литвы заверила также, что ее страна готова и в дальнейшем принимать на лечение и реабилитацию украинских военнослужащих.

Украинские военные поблагодарили литовский народ, президента, правительство Литвы, а также литовских врачей, которые взяли ответственность за их здоровье и жизнь. Украинцы подарили Грибаускайте флаг Литвы, изготовленный участниками АТО.

Начиная с июля 2014 года, Литва предоставила помощь в реабилитации и лечении 155 военнослужащим Украины, которые были ранены во время боевых действий в зоне АТО. За период январь-июнь 2017 медицинскую реабилитацию получили 28 участников АТО, 26 из них уже вернулись в Украину. Сейчас в Военном реабилитационном центре Вооруженных сил Литвы проходят реабилитацию двое участников АТО.    

 

 
ForUm

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