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Международная федерация футбола (ФИФА) признала товарищеский матч между сборными Украины и Мальты неофициальным.

Данный поединок не пойдет в зачет общего рейтинга команд, сообщает Укринформ.

«Матч Украина - Мальта не может рассматриваться как официальный матч национальных сборных, учитывая тот факт, что были проведены 10 замен. Для официальных матчей, согласно правилам игры, невозможно использовать более 6 замен, о чем говорится в правиле №3 правил игры», - сообщили в пресс-службе ФИФА.

Также поединок Украина - Мальта отсутствует в списке товарищеских матчей Международной федерации футбола за 6 июня.

Впрочем, Федерация футбола Украины регистрировала данный матч по всем правилам ФИФА.

Напомним, 6 июня сборная Украины впервые в своей 25-летней истории проиграла команде Мальты.

11 июня украинцы сыграют против Финляндии в рамках отбора на чемпионат мира-2018.
ForUm

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