Члены НВФ обстреляли жилые кварталы Марьинки, ранена 50-летняя женщина. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО, ссылаясь на информацию украинской стороны СЦКК.

«8 июня около 13.00 во время обстрела позиций сил АТО в районе Марьинки, под огонь боевиков также попали жилые кварталы населенного пункта», - говорится в сообщении.

В результате обстрела была ранена 50-летняя женщина. Пострадавшую доставили в Кураховскую больницу с диагнозом: осколочное ранение бедра. Ее состояние врачи характеризуют, как удовлетворительное.

В СЦКК считают, что такие действия руководства ОРДО свидетельствуют о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта, демонстрируют нежелание соблюдать режим прекращения огня и сознательное невыполнение Минских договоренностей.