В Луцке сгорел автомобиль семьи народного депутата от «Народного фронта» Игоря Лапина. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
«Выборы мэра Луцка скоро! Пока я в Киеве бью по взяточникам, провожу заседания по законопроектам, в Луцке титушки жгут авто моей семьи. Вот такая она «Укроповская любовь». Все, что меня не убивает - делает сильнее», – написал он.
Как сообщает местное издание ВАР, автомобиль официально задекларирован, ею пользовались дети народного избранника. Кроме того, Лапин постоянно ездил на этом автомобиле в зону АТО.
Сейчас на месте инцидента работают пожарные. Причина возгорания выясняется. Первоначально рассматривают версию поджога.
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