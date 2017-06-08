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В Луцке сгорел автомобиль семьи народного депутата от «Народного фронта» Игоря Лапина. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook

«Выборы мэра Луцка скоро! Пока я в Киеве бью по взяточникам, провожу заседания по законопроектам, в Луцке титушки жгут авто моей семьи. Вот такая она «Укроповская любовь». Все, что меня не убивает - делает сильнее», – написал он.

Как сообщает местное издание ВАР, автомобиль официально задекларирован, ею пользовались дети народного избранника. Кроме того, Лапин постоянно ездил на этом автомобиле в зону АТО.

Сейчас на месте инцидента работают пожарные. Причина возгорания выясняется. Первоначально рассматривают версию поджога.
ForUm

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