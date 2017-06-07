В Днепре все еще слышны отголоски бурного празднования Дня Победы. Об этом пишет журналист Матвей Илларионов на страницах интернет-издания «Новости Украины – From-UA».

Автор напоминает, что 9 мая в Днепре прошел один из самых многочисленных Парадов Победы во всей Украине. Здесь же, в Днепре, произошли и громкие провокации – полиция задерживала членов ультраправого движения С-14 с ножами, дымовухами, травматами и боевыми перчатками; люди в камуфляже пытались преградить дорогу идущим на парад жителям; повсеместно возникали небольшие потасовки и драки. «Мэр Днепра Филатов поспешил заявить о «реванше русской весны», но на проверку оказалось, что самые ярые поклонники русского мира сидят в мэрии и в Верховной Раде, удачно прикрыв вышиванками косоворотки», говорится в статье «Русский мир есть? А если найду?».

Нещадная эксплуатация имиджа спасителей Днепра от русского мира местной властью властью уже не дает прежних плодов, пишет журналист. Ей адресуют неудобные вопросы - об одиозных регионалах, которых приютил Филатов в мэрии для совместного распила бюджета, о коррупционных скандалах на тендерах в сотни миллионов гривен, об избиении активистов прямо в стенах мэрии. Наши ребята до сих пор гибнут на фронте и до сих пор волонтеры ищут по копейкам средства на аптечки. Но вот народ увидел, что на фоне этого миллионерами стали вчерашние нищие активисты.

По словам автора статьи, в окружении Корбана и Филатова есть такой же точно, «боевой побратым» Андрей Денисенко, профессиональный митингующий. Именно Денисенко позвал в январе 2014 майдановцев Днепра на штурм Днепропетровской облгосадминистрации, фактически в лапы титушкам тогдашнего главы силового крыла областной ПР Ивана Ступака. О внедрении людей Ступака в Евромайдан и участие в этом процессе тандема Корбана-Филатова СМИ писали еще несколько лет назад.

В марте 2014 года Андрей Денисенко ездил по СИЗО области и подбирал подходящих персонажей для «спасения из лап коррумпированного правосудия». Потом эту публику вооружили и назвали весьма пафосно – объединение патриотов «СИЧ». Конечно, пишет Матвей Илларионов, ресурсы этой частной армии не были направлены ни в какое АТО, а брошены на поддержку любимого занятия Геннадия Корбана и Бориса Филатова - рейдерских захватов. Но освоили и новое для себя направление – контрабанду из зоны АТО. Да так уверовали в собственную безнаказанность, что даже убили офицера СБУ – сделал это лично помощник Денисенко Денис Гордеев.

Как пишет автор статьи, 9 мая 2017 года изначально все шло по сценарию Филатова-Денисенко-Ступака. Люди Денисенко заблаговременно в соцсетях кинули клич к АТОшникам, пригласив их на «разгон и вразумление ваты». В многотысячной толпе уже были переодетые в гражданское представители «СИЧИ» и охранной структуры мэрии «Муниципальной гвардии» (ее работниками также являлись многие из «СИЧИ»). Формальным поводом для начала драки стали партийные знамена, с которыми пришел на парад… Иван Ступак со своими социалистами. Разрешение принести партийные флаги ранее выдала заместитель мэра Филатова, бывшая правая рука Вилкула, Светлана Епифанцева. Многотысячную колону уже поджидали десятки парней из организации С-14. Это такой себе апгрейд сильно уж скомпрометировавшей себя «Сичи».

«Бравых парней с ножами, травматами и дымовыми шашками задержала полиция, - пишет журналист. - Только дальше начались чудеса. Судите сами. Сразу после провокаций возле Монумента Славы Филатов начинает истерику в Фейсбук, что в городе едва ли не русские танки, и он будет создавать некое народное ополчение. Ультиматум прокурору и министру МВД. И, о чудо! Меньше чем через сутки руководство областной полиции меняют на выгодных Филатову и Корбану старых добрых знакомых – Виталий Глуховеря становится начальником областного управления Национальной полиции».

После смены руководства полиции, С-14 становятся… жертвами режима, их освобождением занимается Андрей Денисенко. А вот задержанных во время столкновений возле Монумента Славы объявляют «титушками Вилкула», будто по личной указке нардепа избивающими мирных горожан.

Только вот беда, резюмирует Матвей Илларионов, доказательств против задержанных никаких нет, потерпевшие и свидетели половину этих молодых людей вообще не опознали и в глаза не видели. Впрочем, и русских танков под Днепром в 2014 году никто не видел, что не помешало одной команде их так героически «остановить».