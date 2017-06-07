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Обломки пропавшего без вести в Мьянме военного самолета с 116 пассажирами на борту найдены в море.

«Теперь они (спасатели. - Ред.) обнаружили обломки поврежденного самолета в море за 136 км от города Тавой», - сообщил чиновник города М'єй.

По его словам, поиски на воде продолжаются, сообщает Укринформ со ссылкой на The Express Tribune.

Источник в ВВС на условиях анонимности подтвердил изданию Daily Star, что спасательное судно военно-морского флота нашло обломки самолета в Андаманском море.

Среди пассажиров были преимущественно члены семей военнослужащих, которые базируются в прибрежной зоне.

Источник в аэропорту сообщил журналистам, что в самолете находились 105 пассажиров и 11 членов экипажа.

Как сообщалось, военный самолет Y-8 вооруженных сил Мьянмы со 116 людьми на борту исчез с радаров между городами Миик и Янгон.
ForUm

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