Президент США Дональд Трамп решил назначить Кристофера Рея главой Федерального бюро расследований. Об этом он сообщил в Twitter.
«Я назначу Кристофера Рея, человека с безупречной репутацией, новым директором ФБР. Подробности позже», – написал он.
Напомним, 9 мая Трамп внезапно уволил главу ФБР Джеймса Коми, возглавлявшего расследование связей команды Трампа с Россией.
Многие американские политики раскритиковали это решение, заявив, что президент таким образом пытается помешать расследованию.
В Белом доме, однако, заявляют, что причиной увольнения стало недоверие к Коми со стороны президента, министерства юстиции, членов Конгресса, а также рядовых сотрудников ФБР.
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