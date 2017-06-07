Президент Украины Петр Порошенко подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты, касающиеся улучшения защиты прав ребенка на надлежащее содержание», которым предусматривается увеличение алиментов на детей.

Как сообщается на странице соответствующего законопроекта № 4928 на сайте Верховной Рады Украины, документ возвращены с подписью Президента 6 июня.

Напомним, 17 мая Верховная Рада Украины приняла закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по улучшению защиты права ребенка на надлежащее содержание.

Так, в Семейном кодексе Украины устанавливается, что алименты, полученные на ребенка, являются собственностью ребенка. Ранее говорилось о том, что алименты, полученные на ребенка, являются собственностью того из родителей, на имя которого они выплачиваются, и должны использоваться по целевому назначению.

Кроме того, законом устанавливается, что тот из родителей или других законных представителей ребенка, на имя которого выплачиваются алименты, распоряжается алиментами исключительно по целевому назначению в интересах ребенка.