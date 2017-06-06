Министр внутренних дел Арсен Аваков уверяет, что правоохранители не допустят акций по блокированию работы предприятий. Об этом он заявил в ходе визита в Запорожье.

В ходе брифинга глава МВД прокомментировал заявление нардепа Семена Семенченко о намерении Штаба блокады переходить ко второму этапу блокады, который направлен на национализацию ряда украинских предприятий, в том числе и в Запорожской области, сообщает «Первый запорожский».

«Сложно что-то ответить на заявление штаба шизофреников и больных людей — любителей фантастики. Собираются несколько человек, которые принимают решение что-либо блокировать. Например, им не нравится некий трамвай и Штаб во главе с Семеном Семенченко захочет его блокировать, а я вам утверждаю, что никто на территории страны не имеет право на монополию силовых действий, кроме государства. Все остальное — это политические спекуляции. Я рекомендую таким «господам», которые берут на себя подобную ответственность и пытаются «надуть» политический капитал — думать сначала о стране, а потом о своем весе в обществе. Мы не допустим подобную акцию этих авантюристов», — заключил Аваков.

Напомним, что 26 мая начальник «Штаба блокады» Сергей Акимович опроверг озвученные раннее планы Семенченко национализировать все предприятия и уточнил, что их акции будут направлены против предприятий, которые на 50% и больше принадлежат россиянам и влияют на экономику Украины. В этот список, кроме банков, которыми занимается «Национальный корпус», попали и два запорожских предприятия — «Запорожсталь» и «Запорожтрансформатор».