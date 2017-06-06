В Евросоюзе одобрили принципиальное решение продлить на год санкции против экономики оккупированного Россией Крыма.

Такое решение одобрили во вторник постоянные представители стран-членов при Совете ЕС, сообщает Укринформ.

«Послы одобрили решение продлить ограничительные меры против экономики нелегально аннексированного Россией Крыма. Как ожидается, 19 июня формальное юридическое решение по этому вопросу примет без обсуждения Совет ЕС по иностранным делам», - рассказал собеседник агентства.

Как сообщалось, в июне 2014 году ЕС в ответ на оккупацию Россией АР Крым ввел секторально-экономические ограничительные меры против российской экономической деятельности на территории полуострова.

Речь идет о запретах и ограничениях для компаний и частных лиц из ЕС о деятельности в Крыму в торгово-экономической, финансовой и инвестиционных сферах, энергетике, туристической отрасли.

Европейцы и зарегистрированные в ЕС компании не могут покупать недвижимость или юридические компании в Крыму, финансировать крымские компании или оказывать им сопутствующие услуги. Туристическим операторам ЕС запрещено оказывать услуги в Крыму и Севастополе. В частности, европейские круизные суда не могут заходить в порты Крымского полуострова, за исключением экстренных случаев.

Кроме того, запрещен экспорт некоторых товаров и технологий крымским компаниям или для использования в Крыму. В обратном направлении запрещен импорт товаров из Крыма, за исключением наличия сертификата происхождения, выданный уполномоченным органом власти Украины.

Запреты и ограничения касаются транспортной, телекоммуникационной и энергетической отраслей, поиска, разведки и добычи нефти, газа и минеральных ресурсов.