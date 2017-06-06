В результате обрушения породы на шахте «Октябрьская» в Кривом Роге погиб горняк, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
«В 10:03 отделением Днепропетровского военизированного горноспасательного (аварийно-спасательного) отряда найдено и извлечено из-под завала тело погибшего горняка, 1979 г.р», – говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что проводятся работы по поднятию тела на поверхность.
Как ранее сообщал ForUm, сегодня, 6 июня, в 8:55 в Кривом Роге Днепропетровской области на шахте «Октябрьская» на горизонте 1220 м произошло обрушение породы.
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