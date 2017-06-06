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Сегодня, 6 июня, в 8:55 в Кривом Роге Днепропетровской области на шахте «Октябрьская» на горизонте 1220 м произошло обрушение породы, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По предварительной информации, под завал попал 1 горняк.

К проведению спасательных работ привлечены 2 отделения Днепропетровского военизированного горноспасательного (аварийно-спасательного) отряда (3 единицы техники и 18 человек личного состава).
ForUm

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