Разведывательное службы США установили, что перед днем голосования на президентских выборах в США компьютеры избирательных комиссий были массово атакованы с вмешательством Главного разведывательного управления РФ.

Об этом пишет американское издание The Intercept, ссылаясь на совершенно секретный доклад Агентства национальной безопасности (АНБ), который получило в свое распоряжение от неназванного источника.

«Российская военная разведка осуществляла кибератаки, по меньшей мере, против одного поставщика программного обеспечения для проведения голосований в США, а также делала фишинг-рассылку сообщений более 100 местных избирательных комиссий за несколько дней до президентских выборов в ноябре прошлого года», - говорится в документе, сообщает Укринформ.

Как утверждает издание, доклад, датированный 5 мая 2017 года, прошел независимую проверку подлинности и является наиболее детализированным доказательством вмешательства России в выборы. При этом указывается, что анализ не является окончательным.

В докладе, в частности, указывается, что российские хакеры, очевидно, «проникли глубже в систему голосования США, чем считалось ранее». Документ неоднократно делает ссылки на российскую военную разведку ГРУ, как основного организатора хакерских атак, не оставляя никаких сомнений, что к нападениям причастна именно эта организация.

Доклад АНБ резко расходится с возражениями президента России Путина, что они «никогда не занимались этим на государственном уровне и не имеют никакого намерения делать это».

В анализе АНБ не делаются прямые выводы о том, имело ли вмешательство какое-либо влияние на результат избирательной кампании. Кроме того, признается, что многое остается неизвестным о степени достижения хакеров. Однако в докладе указывается на вероятность того, что хакерские атаки россиян могли нарушить, по крайней мере, некоторые элементы системы голосования в США.

В настоящее время американские спецслужбы расследуют предполагаемое вмешательство России в прошлогодние выборы президента США. В январе разведывательное сообщество США заявило, что президент России Владимир Путин распорядился провести хакерские атаки на Демократическую партию, чтобы повлиять на предвыборную кампанию и помочь Трампу. В Кремле причастность к кибератакам отрицают.