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В ночь на 5 июня в Вышгороде на улице Мазепы, 5 произошел мощный взрыв в жилом доме.

Взрыв произошел по неизвестным причинам на 4-м этаже 5-ти этажного дома, сообщает vyshgorod.city.

В результате взрыва в доме влетели стекла и окна.

На месте происшествия работаала пожарная, газовая, медицинская служба и полиция. Одного человека забрала скорая помощь, точное количество жертв неизвестно.

Жительница дома Алена Бутина прокомментировала ситуацию в социальной сети Facebook: «Волна была сильной и мы сначала не понял, думали, что вся стена рухнула. Людей выводили из подъезда. Все органы сработали быстро и можно сказать для жильцов все обошлось, а вот для жителей квартиры, к сожалению, нет».
ForUm

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