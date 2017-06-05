В ночь на 5 июня в Вышгороде на улице Мазепы, 5 произошел мощный взрыв в жилом доме.
Взрыв произошел по неизвестным причинам на 4-м этаже 5-ти этажного дома, сообщает vyshgorod.city.
В результате взрыва в доме влетели стекла и окна.
На месте происшествия работаала пожарная, газовая, медицинская служба и полиция. Одного человека забрала скорая помощь, точное количество жертв неизвестно.
Жительница дома Алена Бутина прокомментировала ситуацию в социальной сети Facebook: «Волна была сильной и мы сначала не понял, думали, что вся стена рухнула. Людей выводили из подъезда. Все органы сработали быстро и можно сказать для жильцов все обошлось, а вот для жителей квартиры, к сожалению, нет».
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время