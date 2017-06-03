также в разделеОбщество
Окуева: Состояние Осмаева улучшилось 17
Президент подписал закон о поступлении в вузы лиц с оккупированных территорий 18
В столичном аэропорту задержали россиянина, подозреваемого в терроризме 59
Борца с коррупцией на таможне поймали на взятке в $60 тысяч 79
Эксперты: Крыму находятся около 60 тысяч российских военных 33
Суд арестовал 45 участников стрельбы на Виннитчине 42
Супрун: Нужно прекратить врать, что медицина в Украине бесплатная 30
Киберполиция дала провайдерам рекомендации по блокированию российских сайтов 35
СБУ задержала фигуранта дела по присвоению 250 миллионов «Укргазбанка» 38
Трамп может запретить экс-главе ФБР свидетельствовать в Сенате 26
2 июня. Картина дня 83
Папа Римский выразил соболезнования в связи со смертью Гузара 130
Бомбу в самолете «Львов-Стамбул» не нашли 36
Суд арестовал доли Мартыненко в трех компаниях 55
У Королевской – ожог глаза и частичная потеря зрения 122
СБУ провела обыск в отделении полиции: подозревает разглашение гостайны 62
Бывший сотрудник Шустер Live объяснил, как киллер вышел на Окуеву 589
Йованович: США ищут возможности для оказания поддержки Украине 50

Осенью будет подготовлен законопроект о свободном обращении оружия в Украине. Об этом в эфире 5 канала заявил председатель Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский.

«Моя позиция достаточно четкая. Я знаю, что мои коллеги сейчас пишут соответствующий законопроект, я готов его подписать. Я считаю, что первый шаг надо делать. Определить те категории людей, которым мы не боимся давать короткоствольное оружие: люди, которые без замечаний служили в армии, люди, которые без замечаний служили в Нацполиции, в СБУ», - сказал он.

«Я думаю, что осенью мы должны внести этот законопроект, обсудить его и двигаться уже дальше», - добавил Пашинский.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

47
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года