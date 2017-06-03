Осенью будет подготовлен законопроект о свободном обращении оружия в Украине. Об этом в эфире 5 канала заявил председатель Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский.

«Моя позиция достаточно четкая. Я знаю, что мои коллеги сейчас пишут соответствующий законопроект, я готов его подписать. Я считаю, что первый шаг надо делать. Определить те категории людей, которым мы не боимся давать короткоствольное оружие: люди, которые без замечаний служили в армии, люди, которые без замечаний служили в Нацполиции, в СБУ», - сказал он.

«Я думаю, что осенью мы должны внести этот законопроект, обсудить его и двигаться уже дальше», - добавил Пашинский.