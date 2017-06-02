Ряд сотрудников Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности Службы безопасности Украины пользуются дорогими автомобилями класса люкс, стоимость которых может быть несоизмерима с заработной платой государственных служащих. Об этом говорится в расследовании программы «Схемы», совместного проекта Радио Свобода и телеканала «UA: Первый».

Некоторые из зафиксированных автомобилей официально принадлежат не сотрудникам СБУ, а их родителям, имеющим небольшие официальные доходы, говорится в сюжете.

Некоторых сотрудников на люксовых авто удалось узнать. Так, журналисты несколько дней подряд фиксировали у здания управления авто Toyota Land Cruiser ориентировочной стоимостью 60 тыс. долларов.

Журналисты установили, что на нем передвигается Дмитрий Бузницкий, упоминания о котором как о заместителе начальника экономического управления СБУ есть в интернете.

При этом авто официально принадлежит 63-летней Елизавете Бузницкой из Канева, очевидно его матери, которая работает диспетчером шлюза государственного предприятия «Укрводшлях». Начальник шлюза - ее муж, Николай Бузницкий. Из деклараций видно, что именно такое авто появилось у Елизаветы Бузицькой несколько лет назад. При этом доход Елизаветы Бузницкой в 2016 году составлял примерно 250 долларов в месяц, а Николая Бузницкого - чуть более 600 долларов.

Еще один автомобиль BMW GT стоимостью около 40 тыс. долларов, который журналисты неоднократно фиксировали у управления, принадлежит Владимиру Бурлюку - кандидату военных наук, преподавателю из Каменец-Подольского.

Он - отец 27-летнего Алексея Владимировича Бурлюка, который и приезжает на этом авто каждое утро в СБУ.

Алексей Бурлюк после ряда вопросов журналиста признал, что авто, которым он пользуется, принадлежит отцу. Мать Алексея, как и его отец, также работает преподавателем.

На Toyota Land Cruiser, стоимость модели которого составляет около 70 тыс. долларов, передвигается Юрий Борейчук.

Он работает в Службе безопасности с 1994 года, о чем свидетельствуют данные из открытых источников. Он работал в центральном управлении, а впоследствии возглавил управление, которое должно предотвращать экономические преступления в транспортной отрасли.

В 2005 году его назначали проверять финансово-хозяйственную деятельность «Укрзализныци».

По состоянию на 2015 год Борейчук работал в 3-управлении Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности. Вероятно, Борейчук работает в управлении до сих пор. При этом Борейчук на вопрос журналистов ответил, что он Юрий Борейчук. А на вопрос о том, откуда у него деньги на Land Cruiser и какая сейчас зарплата в Службе безопасности Украины, ответил: «Делайте запрос».

Отмечается, что в общем журналисты программы зафиксировали почти полтора десятка дорогих автомобилей. Владельцев некоторых им идентифицировать не удалось. А те, кого удалось идентифицировать, не захотели отвечать на вопросы журналистов.

Издание подчеркивает, что перед эфиром представители СБУ направили письмо, которым пытались снять с эфира программу «Схемы» об элитных авто ее сотрудников.

Главное управление контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ должны защищать интересы государства в области экономической безопасности. Служащие, которые здесь работают, непубличные: их штатного расписания нет в сети, на здании нет вывески, а к прохожим, которые задерживаются у ворот, выходят охранники. «В последнее время участились жалобы бизнеса на управление, призванное защищать интересы государства в области экономической безопасности, - предприниматели жалуются, что сотрудники этого управления занимаются противодействием бизнесу ради собственной выгоды», - говорится в расследовании.