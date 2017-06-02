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Служба безопасности Украины давит на сотрудников программы расследований «Схемы» с целью недопущения выхода в эфир программы, которая расследует коррупцию в рядах самой СБУ. Об этом заявляет редакция программы.

«За полтора часа до эфира, когда выпуск был полностью смонтирован, и изменения внести уже технически было невозможно, «Радио Свобода» получило письмо с подписью председателя начальника управления взаимодействия со СМИ Елены Гитлянской с намеком на уголовную ответственность в случае выхода сюжета в эфир», - говорится в заявлении.

По словам журналистов, подготовленный сюжет касается элитного автопарка сотрудников Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ.

«Диапазон стоимости автомобилей работников этого управления колеблется в пределах от 30 до 80 тысяч долларов. Зарплата из бюджета – от 8 до 30 тысяч гривен», - сообщила главный редактор программы Наталья Седлецкая.

«О своих наблюдениях заранее за неделю до эфира мы сообщили СБУ, чтобы получить комментарии. Однако в последний момент перед эфиром получили письмо-угрозу. Что это – если не злоупотребление понятием секретности своих сотрудников, сведения о которых уже встречались ранее в СМИ и публичных документах, которые ежедневно можно встретить в общественном месте вблизи СБУ? И не для того ли это делается, чтобы попытаться скрыть сомнительный способ их заработка с точки зрения закона?» - написала она.

Отмечается, что сюжет вышел в эфир.

В редакции напомнили, что это уже во второй раз Служба безопасности Украины осуществляет давление на программу. Так, в октябре 2015 года журналисты готовили материал о дорогом автопарке сотрудников СБУ и получили аналогичное письмо за несколько часов до эфира, когда программа уже была на канале.
ForUm

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