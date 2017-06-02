На днях мэр Днипра Борис Филатов поразил всех, даже своих верных сторонников, знаковым кадровым назначением – экс-руководитель Днепропетровского «Беркута» времен Майдана и Революции Достоинства Андрей Ткаченко был назначен Филатовым главой «Муниципальной полиции» Днипра. За что был немедленно раскритикован волонтерами, журналистами и прочими небезразличными гражданами как в самом городе, так и далеко за его пределами.

Хотя на самом деле нет ничего необычного в таких решениях днипровского мэра. Ведь все хорошо помнят, что когда зимой 2014 года город отбивался от «беркутят» и «титушек», нанятых адептами «русского мира», Борис Филатов «воевал» исключительно в Facebook, предусмотрительно убежав за границу. Поэтому разочарование и негодование общественности имеет лишь одну причину – короткую память и склонность общественности к обольщению. Разочаровались в Филатове в основном те, кто совершенно напрасно был очарован его деятельностью в 2014-2015 годах. Вместе с тем, рейдерская сущность и циничный подход к политике всегда был фирменной фишкой Филатова. Достаточно вспомнить хвалебные оды Филатова Александру Вилкулу в 2010-2011 годах, и сразу все станет на свои места.

Ведь намного больше чем провозглашаемые лозунги о мировоззрении Бориса Филатова говорят его поступки, а также логика подбора кадров. В команде мэра Днипра и до назначения Ткаченко уже произошло столько скандальных назначений бывших «регионалов», что экс-глава Беркута стал лишь финальным пазлом в одиозной команде Филатова. Выражаясь сетевым сленгом – это назначение лишь пробило дно, которое Филатовым и днипровской мэрией давно было достигнуто.

Мэр-патриот? Нет, подельник регионалов

Но зато как красиво Филатов шел к 27-му мая, когда своим решением он фактически установил День реабилитации «Беркута» в Украине.

«Они ничего не простят. Ни Майдана. Ни того, что мы дали им по зубам «русской весной». Они не простят унижений и того, что мы их лишили власти. Они ждут своего часа. И, поверьте, они не упустят ни одного шанса», – написал Борис Филатов в Facebook после событий 9 мая этого года.

«Они» – это бывшие регионалы, потенциальные реваншисты. В принципе, правильные слова. Вот только как соотносятся они с тем, что после победы на выборах мэра Днипра, свою команду Филатов сформировал в основном их этих самых бывших. Тех, кто по его же словам, «ничего не простят» и «ждут своего часа». И которых во время избирательной кампании он клятвенно обещал не брать в свою команду.

В начале 2016 года именно благодаря девятерым депутатам от «Оппозиционного блока» (бывшая Партия регионов) мэру удалось сформировать в горсовете большинство. А выходцы из этой политической силы заняли ключевые должности в исполнительной структуре власти города. При чем, выходцы более чем одиозные, не скрывающие своих антиукраинских взглядов.

«Я самостоятельно обратился к Светлане Епифанцевой с предложением стать моим замом. Да, да. Не мне навязали Светлану, а я добровольно пригласил ее работать. Да, да. Епифанцеву. Руководителя городской организации «Оппоблока». Да, да. Моего основного конкурента на 27-округе на выборах в Верховную Раду. Да, да. Правую руку Вилкула», – сообщил тогда Борис Филатов. Скромно промолчав при этом, что Епифанцева во время Майдана занимала, пожалуй, самую оголтелую позицию. Вот лишь одно из многих ее высказываний в тот период: «…на Майдане разрушили основу государственной институционализации. Совершили вооруженный антиконституционный госпереворот, жгли и убивали «Беркут». Где в Европе толпа вооруженных наркоманов, алкоголиков, наивных офисных клерков и просто шизофреников в кастрюлях и балаклавах на головах могут безнаказанно жить в палатках на центральной площади…, устраивать в подвалах пыточные»?

Светлана Епифанцева была одним из главных членов команды Александра Вилкула и Оппоблока в Днепре, пока…

… не переметнулась к Борису Филатову, собравшего в своей команде все сливки днипровской Партии регионов.

В Днипре многие расценили союз мэра с регионалами как предательство Майдана. Но Борис Филатов на подобные мелочи внимания не обращает – когда на кону возможность «дерибанить» миллионы из бюджета, принципы и идеология для него не важны.

А первым заместителем мэра стал еще более колоритный персонаж – ранее судимый за разбой «регионал» Михаил Лысенко, отсидевший за свои преступления пять лет, а впоследствии подвизавшийся на ниве распила бюджетных средств в Крыму – под патронатом Виктора Януковича. Сейчас господин Лысенко уже успешно осваивает бюджет Днипра, но уголовные замашки остались прежними – 26 апреля первый зам Филатова вместе с самим мэром спровоцировал драку и избил активиста Сергея Варфоломея.

Крымский экс-регионал Лысенко, судимый за разбойные нападения в конце 90-х годов в Днепре, стал первым замом Филатова и курирует всю сферу ЖКХ

Повелитель днепровских лифтов

Один из самых одиозных представителей «бывших», занявших прочные позиции в команде Бориса Филатова – депутат Днепровского городского совета Дмитрий Безуглый, бывший секретарь горсовета Днипра и зам руководителя фракции ПР в горсовете, затем – заместитель председателя областного совета. Безуглый был членом Партии регионов вплоть до победы Революции Достоинства, а в горсовет в 2015 году прошел от «Оппозиционного блока». В отличие от Епифанцевой и Лысенко он реже попадал в фокус внимания СМИ, посему о нем и его «подвигах» стоит рассказать детальнее.

Как и остальные наши герои, Безуглый начинал свою политическую карьеру в Партии регионов, был даже заместителем главы облсовета по квоте ПР, а также возглавлял отдел внутренней политики ОГА. Брат Дмитрия — Павел Безуглый, — был зампредседателя Днепропетровской областной организации Партии регионов, руководителем Индустриальной районной организации Партии регионов, помощником нардепов Александра Вилкула, Олега Царева, Игоря Шкири, депутатом Днепропетровского облсовета от Партии регионов.

Придя в горсовет под флагами «Оппозиционного блока», Дмитрий Безуглый вместе с Епифанцевой и Ко перебежал под знамена Филатова и стал председателем фракционной группы «За Днепропетровск», сколоченной из бывших «регионалов», а также возглавил постоянную комиссию по вопросам ЖКХ.

Дмитрий Безуглый воспользовался социальными лифтами, которые Борис Филатов обеспечил «регионалам» в Днепре

Пользуясь покровительством мэра, Безуглый начал активно осваивать деньги городского бюджета. Принадлежащее жене Безуглого Кострицкой Ольге ООО «Лифтремонт», которое занимается обслуживанием лифтов Шевченковского и Индустриального районов города, в сентябре 2016 года на внеочередном конкурсе получило еще один район на обслуживание – АНД. А компании, обслуживавшей этот район, даже не сообщили о причинах отказа. При том, что количество неработающих лифтов в районах, обслуживаемых ООО «Лифтремонт», было рекордным для Днипра: по состоянию на март 2016 года не работало 188 лифтов! А еще в августе 2015 года в одном только Шевченковском районе «стояли» 288 лифтов из 690 имеющихся. Хотя в 2015 году на ремонты лифтов ООО «Лифтремонт» было выделено 8,5 млн грн. Некачественная работа ООО «Лифтремонт» едва не привела к трагедии: в феврале 2016 один из обслуживаемых компанией лифтов оборвался, пенсионерка, находившаяся в нем едва не погибла.

В октябре 2016 года городской бюджет выделил 4,6 млн грн на капитальный ремонт 7 лифтов еще одной компании, связанной с Безуглым – «Днепрспецлифтсервис». Хотя предложение «Днепрспецлифтсервиса» было самым высоким в ходе тендерных торгов – на 1,1 млн. больше, чем у конкурента – двух других участников тендера дисквалифицировали по формальным признакам: один якобы не подал вовремя оригиналы документов, а у второго отсутствовала справка из открытого реестра ЕДРПОУ.

14 апреля 2017 года ООО «Лифтремонт» выиграло тендер на капитальный ремонт лифтов на сумму 44,5 млн. грн. Во время аукциона цены не понижались, оставались на уровне заявленных. Стоит отметить, что директор второго участника тендера – ОО «ТПК Промлифтсервис» — Виктор Личман в период с 2012 года по 2015 год являлся директором ООО «Днепропромжилбуд», до недавнего времени учредителем которого числилась Ольга Кострицкая (жена Дмитрия Безуглого). Т.е., фактически тендер был проведен между связанными лицами и имел все признаки сговора.

В период с 20 по 24 апреля 2017 года ООО «Лифтремонт» выиграло три тендера на текущие ремонты лифтов на общую сумму 14,7 млн. грн. Вторым участником всех тендеров также было ООО «ТПК Промлифтсервис». Во время аукциона цены также не понижались.

Распил «лифтовых» денег Безуглый осуществлял в тесной кооперации с ранее упомянутым заместителем мэра Михаилом Лысенко, курирующем ЖКХ Днипра. При этом, согласно расследованию общественной организации «Громадський Контроль», «лифтовые махинаторы» положили себе в карман как минимум 15 миллионов гривен на программе замены лифтов в Днипре. Ведь цена стандартного лифта белорусского производства, которые, как правило, устанавливают в девятиэтажках, составляет около 400 тыс. грн. Но в Днипре их закупали по цене от 563 000 грн до 1 миллиона грн. То есть по самым скромным подсчетам переплата за один лифт составила от 150-600 тысяч грн!

Активисты «Громадського Контроля» проверили все 168 адресов, по которым, согласно документам мэрии должны были заменить лифты. Оказалось, что 80 из них не работают, при том, что деньги из казначейства за ремонты и замены выплачены. Более 10 лифтов имеют признаки «конструктора» – вместо новых кабин были установлены старые, косметически отремонтированные кабины. А трех лифтов не существует в природе, в домах нет даже лифтовых шахт, что не помешало дельцам потратить на их «ремонт» свыше 1,5 млн грн.

Не удивительно, что Дмитрий Безуглый, который до прихода в горсовет трудился начальником отдела внутренней политики с зарплатой 8 914 грн за год, в 2016 году задекларировал свежеприобретенные дом в Днепре площадью 207 кв. м. и два земельных участка к уже имевшимся двум квартирам. В автопарке его семьи – автомобиль Lexus и BMW, а также мотоцикл Suzuki и грузовой автомобиль Mercedes. Хотя за 2016 год личных доходов Безуглый, согласно декларации, не имел, он также задекларировал значительную сумму наличных средств – 400 тысяч долл. и свыше 3 млн грн. Депозитов нет. Стоит отметить, что в 2015 году его семья заработала в 2015 году 39 662 грн, в том числе получила материальной помощи 12 900 грн.

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«Регионалы» Дмитрий Безуглый, Михаил Лысенко, Светлана Епифанцева, теперь – беркут Андрей Ткаченко – это весьма характерные примеры того, по каким критериям формирует свою команду Борис Филатов. В этой команде нет места для идеологии, принципов и морали, зато здесь очень рады опытным «схемщикам» и безропотным исполнителям всех мастей, особенно из «бывших» – тем, кто на практике доказал свою способность нагло «пилить» бюджет, не заморачиваясь условностями.

Впрочем, Филатов и Ко не учитывают одного: украинское общество изменилось и мэру-«патриоту», а также его подельникам, обязательно припомнят на следующих выборах и «распилы», и союз с «регионалами». Если, конечно, раньше подвигами днипровских чинуш не заинтересуется НАБУ и Генеральная прокуратура. А ведь к этому все идет.