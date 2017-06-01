В Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины завершена доработка проекта Новой энергетической стратегии Украины до 2035 года: «Безопасность, энергоэффективность, конкурентоспособность». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

За неделю, прошедшую после проведения заседания управляющего комитета по координации работы по подготовке проекта энергетической стратегии Украины, в текст документа были внесены уточнения и редакционные правки в соответствии с принятыми на заседании решениями. Предпоследним этапом разработки проекта стратегии станет профессиональное рассмотрение документа в центральных органах государственной власти.

«Подготовленный проект Новой энергетической стратегии Украины является базовым документом государственной энергетической политики, определяет цели развития энергетического сектора в соответствии с потребностями экономического и социального развития на период до 2035 года, а также формулирует задачи органов исполнительной власти в сфере управления энергетическим сектором», - отмечается в сообщении.

Планируется, что проект новой Энергетической стратегии Украины будет одобрен соответствующим распоряжением Кабинета Министров Украины до конца июня этого года.

С текстом документа можно ознакомиться по ссылке: http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalog/document?id=245213112.

Проект обновленной Энергетической стратегии Украины до 2035 года разработан по инициативе Минэнергоугля в соответствии с пунктом 5 части 2 раздела III Плана приоритетных действий правительства на 2016 год Национальным институтом стратегических исследований совместно с Украинским центром экономических и политических исследований им. А. Разумкова

19 декабря 2016 года проект был обнародован для широкого общественного обсуждения, после чего шел процесс обработки предложений и замечаний к проекту.