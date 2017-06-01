также в разделеЭкономика
По решениям судов с «Газпрома» уже взыскали первые суммы 14
Европарламент поддержал предоставление Украине торговых преференций 14
«Газпром» назвал решение Стокгольмского арбитража промежуточным 59
Суд признал законным штраф АМКУ к «Тедис» 21
«Нафтогаз»: Стокгольмский арбитраж отменил принцип «бери или плати» 146
Кабмин прогнозирует рост ВВП в 2018 году на 3% 23
Кабмин ухудшил прогноз роста ВВП и инфляции в 2017 году 71
«Укрзализныця» впервые за три года получила прибыль 30
Украина сообщила «Газпрому» об аресте его акций 128
НБУ снял ряд ограничений на валютном рынке 58
В ГФС опровергли информацию о запрете ввоза брендовых товаров 81
Долг украинцев за коммуналку сократился на 17% 28
Гройсман о повышении цен на газ: Это абсолютная ложь 35
Гройсман предлагает направить 5 миллиардов конфискованных денег на ремонт дорог 56
Экс-глава НБУ рассказал, что кроется за цифрами роста капитальных инвестиций 99
Украина подтвердила консультации с РФ в рамках ВТО 48
НБУ не подтверждает введение тысячегривневой банкноты 56
Майские заморозки уменьшили урожай ягод и фруктов на 30% 52

В Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины завершена доработка проекта Новой энергетической стратегии Украины до 2035 года: «Безопасность, энергоэффективность, конкурентоспособность». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

За неделю, прошедшую после проведения заседания управляющего комитета по координации работы по подготовке проекта энергетической стратегии Украины, в текст документа были внесены уточнения и редакционные правки в соответствии с принятыми на заседании решениями. Предпоследним этапом разработки проекта стратегии станет профессиональное рассмотрение документа в центральных органах государственной власти.

«Подготовленный проект Новой энергетической стратегии Украины является базовым документом государственной энергетической политики, определяет цели развития энергетического сектора в соответствии с потребностями экономического и социального развития на период до 2035 года, а также формулирует задачи органов исполнительной власти в сфере управления энергетическим сектором», - отмечается в сообщении.

Планируется, что проект новой Энергетической стратегии Украины будет одобрен соответствующим распоряжением Кабинета Министров Украины до конца июня этого года.

С текстом документа можно ознакомиться по ссылке: http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalog/document?id=245213112.

Проект обновленной Энергетической стратегии Украины до 2035 года разработан по инициативе Минэнергоугля в соответствии с пунктом 5 части 2 раздела III Плана приоритетных действий правительства на 2016 год Национальным институтом стратегических исследований совместно с Украинским центром экономических и политических исследований им. А. Разумкова

19 декабря 2016 года проект был обнародован для широкого общественного обсуждения, после чего шел процесс обработки предложений и замечаний к проекту.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года