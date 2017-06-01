Служба безопасности Украины проводит обыски у телеком-провайдера Wnet. Об этом в Facebook сообщила спикер СБУ Елена Гитлянская.

«СБУ подтверждает, что проводит санкционированные обыски в офисе интернет-провайдера ООО «Дабл-Ю Нет Украина», - отметил она.

По словам Гитлянской, следственные действия проходят в рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 110-2 УК Украины «Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины».

Она пообещала, что после завершения обысков, детали будут обнародованы на официальном сайте Службы безопасности Украины.